أحلام الكترونية: مرسي يعود إلى الحكم و يصلي في القصر

القاهرة- مازال أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين، متمسكون بفكرة أن عجلة الزمن من الممكن أن تعود، وأن مرسي الموجود حاليا قيد التحقيقات تحت تحكم جهات سيادية سيعود للحكم ويجلس على كرسيه في القصر كما كان يؤكد القيادي الإخواني المسجون حاليا "صفوت حجازي".

أحلام جماعة الإخوان بعودة مرسي إلى القصر تزايدت بالتزامن مع الحوار الذي اجراه الرئيس المؤقت "عدلي منصور" والذي نال إستحسان الشارع السياسي في القاهرة، وهو ما دفع الصفحات الإخوانية إلى عقد حملات إلكترونية بعودة مرسي خلال أيام إلى القصر .

الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة وضعت صورة لمرسي وهو يؤدي الصلاة في القصر،ويبدو أن الصورة التقطت خلال فترة حكم المعزول داخل قصر الأتحادية، وأضاف تعليقا مع صورة تقول أن مرسي سيعود قريبا إلى القصر، أن أول ما سيفعله هو أداء صلاة الشكر لله على العودة لمنصبه والدعاء لمن هم خرجوا عليه بأن يغفر لهم الله.

وعلى صفحة الحزب على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، وضعت صورة للصفة الأولى لجريدة الأهرام، وتعرضت الصورة لمعالجة تقنية، وضع مانشيت: "وعاد الرئيس للقصر"، وجاء بصدر الصحيفة صورة لأنصار مرسي يحملون صور متعددة له ومعها العناوين الأتية: "الجيش يطيح بالسيسي " و" الجيش يضع السيسي تحت الأقامة الجبرية. ويعيد مرسي للحكم "، " الرئيس يروي تفاصيل الأنقلاب في خطاب هام الليلة".