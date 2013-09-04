الزهار يتهم الأحمد بالإيقاع بين حماس ومصر

رام الله – من محمود الفروخ

قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار، الأربعاء، إن تصريحات القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، تهدف للإيقاع بين حركته والشعب الفلسطيني وبين الجيش المصري.

يأتي ذلك، ردا على ما ذكره الأحمد على فضائية "معا" ضمن برنامج "أكثر من سؤال"، حيث سئل الأحمد:"لقد فسر البعض حديثك السابق أنك تقصد بالخيارات المؤلمة تجاه المصالحة والتعامل مع حركة حماس في ظل الوضع القائم أن فتح ستعود لقطاع غزة على دبابة مصرية؟".

وقد رد الأحمد: "لو يصح لنا أن نعود على دبابة مصرية أنا شخصيا أوافق إلا أن هذا طرح ساذج والقضية ليس هكذا ونحن بحاجة لإنهاء الانقسام بالطريقة الفلسطينية الخالصة".

كما تساءل الأحمد "هل العامل المصري الجديد سيكون في حساباتنا عندما ندرس ماذا يجب أن نتخذ ..أقول نعم".