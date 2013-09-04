المؤشر الأردني يهبط لأدنى مستوى في 9 سنوات

عمّان - واصلت البورصة الأردنية هبوطها لتسجل أدنى مستوى في تسع سنوات وسط عمليات بيع في معظم الأسهم وبخاصة القيادية مع استمرار المخاوف من الحرب في سوريا.

وأغلق المؤشر العام منخفضاً 0.99 بالمئة إلى 1823.93 نقطة وتراجعت قيمة التداول إلى 3.7 مليون دينار مقارنة مع 4.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال أسعد الديسي، المدير العام لشركة الأمين للاستثمارات المالية، إنّ المخاوف من تأثيرات توجيه ضربة عسكرية لسوريا تسيطر على المتعاملين.

وأضاف: "المؤشر تراجع مقارنة مع نهاية العام نحو ثمانية بالمئة ومتوقع انخفاضات جديدة".

وهبط سهم الملكية الأردنية خمسة بالمئة إلى 0.57 دينار وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 0.99 بالمئة إلى ثلاثة دنانير.

ونزل سهم البنك العربي 2.93 بالمئة إلى 6.62 دينار في حين انخفض سهم مصفاة البترول الأردنية 0.62 بالمئة إلى 4.75 دينار.