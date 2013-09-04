مانشستر يونايتد يضم مراهق غابوني أمه سويسرية

أبوظبي- (خاص) من أحمد نبيل

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أنه تعاقد في اللحظات الأخيرة من فترة الإنتقالات الصيفية التي انتهت الاثنين تعاقداً أخراً بعد أن اتفق مع إف سي زيوريخ لضم اللاعب الشاب سايدي جانكو.

جانكو يلعب في مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 17 عاماً، وقد أبهر ممثلي يونايتد خلال نسخة هذا العام من دوري ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عندما لعب أمام يونايتد كما أنه أمضى فترة اختبار ناجحة في مجمع تدريب الفريق في "أولد ترافورد".

وسوف يحصل فريق زيوريخ على قيمة مالية لم يتم الإفصاح عنها مقابل سايدي، المولود في سويسرا ولكنه من أب جامبي وأم سويسرية / إيطالية.

وعلى الرغم من تعدد مواهبه، إلا أنه يُعتقد أنه يؤدي بشكل رائع في خط الدفاع ومن المقرر أن يبدأ مشاركاته مع فرق الشباب في يونايتد من أجل إثبات وجوده.

وكان يونايتد قد أعلن التعاقد مع مروان فيلايني البالغ من العمر 25 عامًا قادما من إيفرتون الفريق السابق لديفيد مويس.

وكان فيلايني ذو الأصول المغربية والمولود في إيتربيك، بلجيكا، قد انضم إلى نادي إيفرتون في 2008، وخاض 163 مباراة كأساسي، وشارك في 10 مباريات كبديل في نادي الميرسيسيد، حيث سجل 32 هدفًا.

وعلى المستوى الدولي مع بلجيكا، شارك في 42 مباراة دولية، وسجل سبعة أهداف منذ ظهوره لأول مرة دولياً عام 2007.

وسوف تكون أول مباراة يشارك فيها فيلايني عقب انضمامه إلى صفوف مانشستر يونايتد مع منتخب بلاده أمام المنتخب الاسكتلندي الجمعة المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.