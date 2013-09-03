أرامكو السعودية تمدد مهلة تقديم العروض لمشروع راس تنورة

الخبر- قالت ثلاثة مصادر في صناعة النفط إنّ شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية مددت الموعد النهائي لتلقي عروض الشركات لتنفيذ أعمال البناء في مشروع إنتاج الوقود النظيف والمركبات العطرية بأكبر مصافيها في راس تنورة.
ومددت الشركة المهلة إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من الثامن من سبتمبر/ أيلول. ويتكلف المشروع مليارات الدولارات.
وقال أحد المصادر إنّ الشركات طلبت التمديد بسبب توسع كبير في أعمال المشروع.
وقالت المصادر إنّ أرامكو مدّدت أيضاً مهلة تلقي العروض لبناء محطة كهرباء بقدرة 2400 ميغاوات لإمداد مصفاتها الجديدة في جازان وطاقتها 400 ألف برميل يوميا بالكهرباء وذلك بعدما طلبت الشركات مزيداً من الوقت لإعداد عروضها.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع راس تنورة للوقود النظيف والمركبات العطرية بحلول عام 2016 في إطار المرحلة الثانية من خطة أرامكو لتطوير مصافيها. وسيساهم المشروع في إمداد مشروع مشترك جديد للبتروكيماويات مع داو كيميكال.
ويتضمن المشروع وحدة تكسير للنفتا وستبلغ طاقة إنتاجه السنوية نحو مليون طن متري من المركبات العطرية.