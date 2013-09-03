أرامكو السعودية تمدد مهلة تقديم العروض لمشروع راس تنورة

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أرامكو تمدد مهلة تقديم العروض لمشروع راس تنورة إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول، كما مددت مهلة تلقي العروض لبناء محطة كهرباء.