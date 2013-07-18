واشنطن واسرائيل تبحثان ملف صواريخ اس 300

القدس – (خاص) من محمود الفروخ

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية الخميس أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلي (أمان) اللواء "أفيف كوخافي" بدأ زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، لعقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين أمريكيين يكون في مركزها الأوضاع في سوريا.

وقالت صحيفة (معاريف) أنه المباحثات التي سيجريها كوخافي في الولايات المتحدة ستتطرق للتطورات في الجبهة الشمالية لإسرائيل، وسيتم التركيز بشكل خاص على تزويد سوريا بصواريخ (اس 300) المضادة للطائرات وذلك في أعقاب إعلان روسيا تنفيذ صفقة الصواريخ هذه.

وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة بشدة تزويد سوريا بصواريخ (اس 300) وتتخوفان من أنها ستضع حداً لتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء السورية واللبنانية، وخاصة الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف في الأراضي السورية في الشهور الأخيرة.

وسعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى إقناع روسيا بعدم تزويد سوريا بهذه الصواريخ التي تعتبر الأكثر تطوراً من نوعها في العالم، وعبرت عن تخوفها من وصول هذه الصواريخ إلى أيدي حزب الله في لبنان.