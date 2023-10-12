"تقدير الاتجاهات" وعلامات غريبة.. قد تكون إنذارًا للزهايمر

حذَّر علماء من أنّ صعوبة الدوران أثناء المشي قد يكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بمرض الزهايمر.

وقام فريق من جامعة "كوليدج لندن" بمقارنة 31 شخصًا أصغر سنًّا يتمتعون بصحة جيدة مع 36 شخصًا مسنًّا يتمتعون بصحة جيدة و43 مريضًا يعانون من ضعف إدراكي خفيف.

طُلب من المجموعات الثلاث إكمال مهمة أثناء ارتداء نظارات الواقع الافتراضي. لقد ساروا على طول طريق يسترشدون بأقماع مرقمة تتكون من مسارين مستقيمين متصلين بمنعطف. ثم كان عليهم العودة إلى وضع البداية مسترشدين بذاكرتهم وحدها، وتم تنفيذ المهمة بشكل متكرر في ظل ثلاثة ظروف مختلفة.