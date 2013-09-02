تركيا: أسعار النفط ترتفع لمستويات لا تُطاق

أنقرة - قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الاثنين إن أسعار النفط العالمية ارتفعت إلى مستويات لا تطاق وينبغي أن تتراجع نحو عشرة دولارات للبرمي كي يستمر نمو الطلب التركي على الخام.

وأبلغ رويترز "في الوقت الحالي نتوقع استمرار الطلب التركي على النفط لكن ينبغي كي يواصل أن يتراجع سعر النفط. هذا السعر غير محتمل ... ينبغي أن يتراجع حوالي عشرة دولارات للبرميل."

وأضاف أن تركيا تجري محادثات مع الصين بشأن شراكة محتملة في مشروع لتوليد الكهرباء من فحم اللجنيت أرجأه الشريك الأصلي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة