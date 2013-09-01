رسمياً.. بيل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ

مدريد - أعلن ناديا ريال مدريد الاسباني وتوتنهام هوتسبير الاحد إن جاريث بيل مهاجم الفريق الانجليزي انتقل إلى ريال بطل أوروبا تسع مرات لمدة ست سنوات مقابل 100 مليون يورو (131.86 مليون دولار)، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وأكد ريال مدريد أنه توصل إلى اتفاق لاعب منتخب ويلز البالغ من العمر 24 عاما بانتظار اجتيازه الفحص الطبي وأبلغ سايمون فلستين المسؤول في توتنهام رويترز أن قيمة الصفقة تبلغ 100 مليون يورو، وقال اندريه فيلاس بواش مدرب توتنهام هوتسبير للصحفيين بعد هزيمة فريقه 1-صفر أمام ارسنال في الدوري الانجليزي "سينتقل (بيل) إلى ريال مدريد ويترك لنا ذكريات رائعة من الموسم الماضي سيسعد بها كل مشجع لتوتنهام".

وجاء في بيان لريال مدريد أن "بيل سوف يرتبط بالنادي للمواسم الستة المقبلة"، وأضاف البيان "سوف يتم تقديم اللاعب الاثنين للمرة الأولى بقميص ريال مدريد"، وأكد بيل في بيان أنه حان وقت الرحيل من توتنهام بعد ست سنوات شعر خلالها بالسعادة، وقال بيل "لست واثقا إن كان الوقت جيدا للرحيل من النادي الذي شعرت بالاستقرار فيه وقدمت أفضل عروض فيه"، وأضاف "أعرف أن الكثير من اللاعبين يتحدثون عن الانضمام إلى النادي الذي كانوا يحلمون به منذ طفولتهم لكني أقول بصراحة أنه حلم تحقق".

وأكد دانييل ليفي رئيس توتنهام إن ناديه لم يكن ينوي بيع بيل، وقال ليفي في حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الانترنت "لقد تطور بيل معنا ومضى عام واحد من عقده الذي كان يستمر لأربع سنوات"، وأضاف "لكن الاهتمام من ريال مدريد كان كبيرا ورغب جاريث في الانضمام إلى الفريق وبالتالي أعتقدنا أن اللاعب لن يكون في كامل التزامه بمسيرة الفريق".