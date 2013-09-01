الأردن يستجيب لطلب سوريا عدم نشر الباتريوت

عمان- العميد الركن غالب الحمايدة قائد قيادة قوات حرس الحدود بالإنابة، نفى أن تكون القيادة قد نشرت صواريخ الباتريوت على الحدود الشمالية مع سوريا.

وقال الحمايدة إنه لم يتم أي تغيير غير عادي على مستوى الإجراءات التي تقوم بها القيادة على الحدود الشمالية، مبينا أن الأردن بمنأى عن الضربة الأميركية المحتملة على سوريا.

وكان وليد المعلم وزير الخارجية السوري طالب الأرن في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي بعدم نشر هذه الصواريخ على حدود سوريا مؤكدا أن سوريا لا تستهدف الأردن.

كما أن سوريا سربت بنك الأهداف التي ستضربها في حال تعرضت لعدوان اميركي، لم تتضمن أي هدف اردني.

وأضاف الحمايدة أن هنالك بعض التقارير الصحفية والإعلامية تحاول أن تدب الهلع بين المواطنين من خلال ما تورده من أخبار غير دقيقة وعارية عن الصحة ولا يوجد ما تستند إليه في ذلك.

المستشار الطبي العسكري العامل في قيادة قوات حرس الحدود الشمالية العقيد الدكتور سالم الزواهرة، قال إن الحديث عن توزيع كمامات الغاز على الجيش الأردني المرابط على الحدود الشمالية، ليس دقيقا لأنه انطوى على تهويل غير دقيق.

وأضاف أن كمائم الغاز جزء من كل فرد عامل على الحدود الأردنية سواء أكانت الشمالية أم غيرها، مؤكدا انها اجراء ليس جديدا بل هو قديم.

وبين العقيد الزواهرة أن كمائم الغاز موجود مع كل فرد عسكري في الجيش الأردني كجزء تجهيزي كغيره من جيوش العالم المتقدم وغيره وليس مقتصرا على الأردن.

وأكد أنه لم يتلق أية أوامر عسكرية جديدة تدلل على أن هنالك طارئاً قد يتزامن مع الأحاديث والأخبار الصحفية حول النية لتوجيه ضربة عسكرية للشقيقة سوريا، مشيرا الى ان الأمور تسير بشكل عادي ولا يوجد ما هو جديد.

وكإشارة إلى أن الأمور تسيرعلى الواجهة الشمالية بدون أن يكون هنالك ارباك، قال العقيد الدكتور الزواهرة: "إنني أتحدث اليك من منزلي بعد أن أتممت عملي اليوم مبكرا ولو أن شيئا يلوح بالأفق من هذا القبيل لكنت الان مرابطا على الحدود ولن أتركها..".

ونفى العقيد الزواهرة أن يكون قد أعلن حالة الطوارئ على الحدود الشمالية، مبينا أن الجنود العاملين هناك يحصلون على اجازاتهم وفق ما هو معتاد.