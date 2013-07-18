شبان يمنيون يتعلمون رقص الشوارع

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يمنيون يتدربون على رقصات "بريك دانس" و"هيب هوب" من خلال الانترنت، ويأملون بالمشاركة في مسابقات دولية للرقص.