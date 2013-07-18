شبان يمنيون يتعلمون رقص الشوارع

صنعاء - تدربت مجموعة مراهقين في العاصمة اليمنية صنعاء على أنواع مختلفة من رقصات الشوارع مثل، "بريك دانس" و"هيب هوب"، مستعينين بذلك بلقطات مصورة لتلك الرقصات منشورة على الإنترنت.
ويتدرب أفراد المجموعة في أي مساحة خالية في أنحاء المدينة ويقولون إنهم يسعون لنشر هوايتهم في اليمن.
شاب راقص شارك في تأسيس المجموعة يدعى محمد العقبي ذكر أنّ المجموعة تأمل الاشتراك في مسابقات دولية للرقص.
أما الشاب محمد نبيل فذكر أن الرقص يمكن أن يساعد أبناء الجيل الجديد على تفادي الانحراف.
وتمزج المجموعة في تدريباتها خطوات الرقصات بحركات رياضية وحركات الرياضات القتالية.