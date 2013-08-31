فنان ليبي يخوض تجربة التقديم في القاهرة

القاهرة ـ (خاص) من أحمد السماحي

قرر الفنان الليبي أشرف الشريف تغيير جلده والبعد عن برامج الكاميرا الخفية التى جعلت منه نجما شهيرا فى بلده وعلى مستوى العالم العربي بعد استهلاك الفكرة، وانتهى مؤخرا من تسجيل 10 حلقات من برنامجه الجديد " أشرف بالليبي" من إعداده وتقديمه، وإخراج هشام فيرونا.

تدور فكرة البرنامج حول استضافة فنان أو رياضي أو سياسي وإجراء حوار معه على مدى ساعة عن محطات مهمة فى مشواره المهني، في جو تغلب عليه البساطة والحب والإحترام.

أشرف الشريف الذى يعيش هذه الأيام فى القاهرة أعرب لـ "إرم" عن سعادته بهذا البرنامج الذي يعتبره محطة مهمة فى مشواره الفني، حيث يبتعد من خلاله عن برامج المقالب والكوميديا التي اشتهر بها فى ليبيا، ويقدم الوجه الآخر له من خلال هذا البرنامج.

وهذا لا يعني إنه سيظهر متجهما أو جادا أو سيبتعد عن الكوميديا، فالبرنامج له طابع خفيف تعتمد الحديث الشيق وخفة الظل وتقديم الأغنية، مع تقديم حوار بسيط مليء بالمعلومات.

وعن أشهر النجوم الذين استضافهم قال: المطربات ياسمين نيازي، وسميه، وزيزي، ومن المطربيين أوكا وأورتيجا، وكريم محسن، وشحته كاريكا، ومحمد شمشون بطل العالم فى القوى الخارقة.

واضاف "من الحلقات التى أعتز بها حلقة نجم كرة القدم الليبي طارق التائب، حيث تطرق الحوار إلى اللغز الذى كان يتداول داخل المجتمع الليبي منذ حوالي سبع سنوات، ويقول أن " التائب" رفض اللعب مع المنتخب الليبي مقابل اللعب في الديربي السعودي، وفى الحلقة تم إزاحة الستار عن حقيقة هذا اللغز.

وأيضا من الحلقات التى جعلتني أبكي حلقة الفنانة السورية الكبيرة "سحر فوزي" خاصة عندما تطرقنا إلى الوضع السوري الراهن، وحالة الشتات التى يعيشها السوريون.

وصرح الشريف إنه كان سعيدا بتصوير حلقات برنامجه فى القاهرة ، حيث تميز " جو" التصوير بالدفء والحب، وإنه سيواصل تصوير باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة.