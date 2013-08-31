مانشستر سيتي يهزم هال بأمر نيجريدو وتوريه

لندن - نزل الفارو نيجريدو بديلا ليسجل للمباراة الثانية على التوالي ويقود مانشستر سيتي للفوز بهدفين دون رد على ضيفه هال سيتي الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وبدا سيتي مهتزا مرة أخرى في الدفاع ويفتقر إلى الحلول الهجومية وذكريات هزيمة الأسبوع الماضي المفاجئة 3-2 أمام كارديف سيتي تطارده قبل أن يعرف نيجريدو طريقه للشباك، وحل اللاعب الاسباني بديلا في بداية الشوط الثاني وبعد مرور عشرين دقيقة أثلج نيجريدو صدور الجماهير صاحبة الأرض على ملعب الاتحاد حينما سدد ضربة رأس متقنة مستفيدا من تمريرة عرضية من زميله بابلو زاباليتا من جهة اليمين.

وأضاف يايا توريه هدفا ثانيا من ركلة حرة من مسافة عشرين مترا في الدقيقة 90 ليمنح سيتي ست نقاط من اول ثلاث مباريات متفوقا بثلاث نقاط على هال سيتي.