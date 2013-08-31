مقتل 15 بتسرب غاز الأمونيا من وحدة تبريد في شنغهاي

شنغهاي - قالت السلطات المحلية إنّ تسرّب غاز الأمونيا من وحدة تبريد في منشأة للتخزين في شنغهاي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين.

وقالت الحكومة إن ستة من المصابين في حالة حرجة.

وللصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة المهنية. وفي يونيو/حزيران توفي 120 شخصاً وأصيب 77 بجروح عندما اندلع حريق في مصنع للمنتجات الغذائية من الدواجن في اقليم جيلين في شمال شرق البلاد.

وتقع معظم الحوادث الصناعية المميتة في الصين في قطاع تعدين الفحم الذي شهد مقتل أكثر من 1300 العام الماضي في انفجارات وانهيار مناجم وفيضانات.