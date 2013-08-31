الأمريكي ميكلسون يتقاسم صدارة بطولة نورتون للجولف

نورتون - قدّم الامريكي المتألق فيل ميكلسون عرضاً قوياً في الجولة الأولى لبطولة نورتون المقامة في ولاية ماساتشوستس ليتقاسم صدارة المسابقة بعد نهاية الجولة الأولى.

وسدّد ميكلسون 63 ضربة بواقع ثماني ضربات تحت المعدل ليتقاسم المركز الأول مع البريطاني برايان ديفيز.

وقال ميكلسون الذي أكد أنه كان يرغب في تسديد 59 ضربة فقط "لعبت بشكل رائع في هذه الجولة.. إنه لشعور رائع أن أقدم هذا الاداء".

واحتل الامريكي كيفن ستادلر المركز الثاني برصيد 64 ضربة متقدماً بضربة واحدة على هانتر ماهان وسيرجيو جارسيا وروبرتو كاسترو.

وتقدم ميكلسون المصنف الثالث عالمياً على منافسيه البارزين تايجر وودز المصنف الأول عالمياً وادم سكوت المصنف الثاني عالمياً.

وسدّد وودز 68 ضربة بواقع ثلاث ضربات تحت المعدل بينما سدد سكوت 73 ضربة.