فينجر يسابق الزمن لخطف ثلاثي ريال مدريد

إرم (خاص) من أحمد نبيل

تلقى آرسنال الانجليزي ضربة موجعة الخميس عندما وقع في مجموعة صعبة للغاية في دوري أبطال أوروبا هي المجموعة السادسة مع كل من مرسيليا الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ونابولي الإيطالي، ليضطر الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية لفتح خطوط اتصالات ساخنة مع النادي الملكي المدريدي.

فعلى الرغم من أن الثلاثي المدريدي كريم بنزيمة ومسعود أوزيل وأنخيل دي ماريا يصرون على بقائهم في النادي الملكي إلا أن ريال مدريد على استعداد للسماع لعروض آرسنال بشأنهم خاصة بعدما دفع نحو 86 مليون استرليني لاستقدام غاريث بيل من توتنهام هوتسبير، وقد أشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن آرسنال يسابق الزمن من أجل حسم الصفقة لضم الثلاثي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الاثنين المقبل 2 سبتمبر/أيلول.

وكان آرسنال قد تعاقد مع لاعبه الفرنسي السابق ماتيو فلاميني في صفقة انتقال حر من ميلان الإيطالي، وقد قدم عرضا لسالمون كالو لاعب تشيلسي السابق، لكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة الجماهير الغاضبة بسبب عدم التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع قادرين على قيادة الفريق لمنصات التتويج، ومع اقتراب الاثنين المقبل يزداد قلق فينجر مع عدم توقيعه مع لاعبين كبار قبل غلق باب الانتقالات، لذا يسعى لدى ريال مدريد لحسم صفقة الثلاثي بنزيمة ودي ماريا ومسعود أوزيل.

كما أن فينجر مازال مهتما بلاعب وسط نيوكاسل يوهان كاباي وحارس فالينسيا الإسباني فيسنتي غويتا، كما أن إصابة النجم الألماني لوكاس بودولسكي وابتعاده عن الملاعب لمدة تصل إلى 10 أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة ستدفع فينجر للتعاقد مع مهاجم بأسرع وقت ممكن.