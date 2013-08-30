دراسة.. الفقر يؤثر سلبياً على القوة الذهنية

لندن - أظهرت نتائج دراسة عالمية أنّ الفقر وما ينتج عنه من متاعب يستنزفان قدراً كبيراً جداً من الطاقة الذهنية وهو ما لا يترك للفقراء قدرة ذهنية تذكر لتوجيهها الي مجالات أخرى للحياة.

ووجد باحثون أنّ الاجهاد الذهني قد يجعل ذكاء الفقراء يتراجع بما يصل إلى 13 نقطة وفقاً لمعيار قياس نسبة الذكاء (آي.كيو) مما يعني أنهم على الارجح يرتكبون أخطاء ويتخذون قرارات غير صائبة تضاعف وتديم مشاكلهم المالية.

ووجد باحثون من جامعتي هارفارد وبرنستون وجامعات أخرى في أمريكا الشمالية وجامعة وورويك البريطانية عبر سلسلة تجارب أنّ الهموم المالية الملحة لها تأثير فوري على قدرة الفقراء على الأداء بشكل جيد في اختبارات الذكاء.

وبعيداً عن الاشارة إلى أنّ الفقراء أغبياء أظهرت النتائج أن من يعيشون في ضائقة مالية تتأثر القوة الذهنية الفعالة لديهم بالضغوط المرتبطة بالسعي لكسب العيش.

وقال إلدر شافير أستاذ علم النفس والعلاقات العامة بجامعة برنستون والذي عمل ضمن فريق الباحثين إن المتاعب المالية تحديداً وليس الضغوط النفسية عموماً هي التي تحد من القدرة على اتخاذ قرارات سليمة.

وأجرى الباحثون الدراسة على مجموعتين مختلفتين جداً هما متسوقون في مركز تجاري في نيوجيرسي بالولايات المتحدة وفلاحون في الهند.