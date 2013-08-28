مصر تتأهل إلى ما قبل نهائي بطولة إفريقيا للسلة

ساحل العاج - فاز منتخب مصر بطل إفريقيا 5 مرات على الرأس الأخضر 74-73 في مباراة مثيرة في دور الثمانية لبطولة إفريقيا لكرة السلة المقامة في ساحل العاج الأربعاء، فيما أخفق منتخب المغرب في الوصول للدور قبل النهائي بخسارته أمام انجولا 95-73.

وتأخرت مصر 10-صفر في بداية المباراة قبل أن يطلب مدرب الفريق الحصول على وقت مستقطع ليتمكن المصريون بعد ذلك من تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط مع نهاية الربع الأول.

وشهد الربع الثاني ندية بين الفريقين غير أن منتخب الرأس الأخضر أنهاه لصالحه 40-36.

وسجلت مصر 25 نقطة في الربع الثالث لتتقدم لأول مرة بفارق 6 بعدما اكتفى فريق الرأس الأخضر بإحراز 15 نقطة ليدخل المنتخب المصري الربع الرابع متقدما 61-55.

ونجح الرأس في التقدم بفارق نقطتين 73-71 قبل أقل من دقيقتين من النهاية لكن إصرار المنتخب المصري الذي تغلب بشكل مفاجئ في دور الستة عشر على تونس المدافعة ساعده على تسجيل ثلاث نقاط منحته فوزا صعبا أعاده للمربع الذهبي الذي غاب عنه منذ 2007.

وستلتقي مصر في الدور قبل النهائي الخميس مع نيجيريا أو السنغال.

وحجز منتخب أنغولا بطل افريقيا 10 مرات مكانه في الدور قبل النهائي بعد الفوز على المغرب.

وظهر منذ بداية المباراة تفوق أنغولا بفضل الرميات الثلاثية لتتقدم من الربع الأول 26-12 قبل أن تزيد الفارق إلى 22 نقطة في الربع الثاني.

وعززت أنغولا تقدمها إلى 76-52 في الربع الثالث قبل أن يقاوم المنتخب المغربي في الربع الرابع ليقلص الفارق إلى 22 نقطة.

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى في البطولة الإفريقية إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها اسبانيا العام المقبل.