أرامكو السعودية توقع اتفاقات لمحطات للانتاج المزدوج للطاقة

الخبر - قالت شركة ارامكو السعودية إنها أبرمت اتفاقات مع كونسورتيوم ياباني سعودي لبناء وتشغيل محطات للانتاج المزدوج للطاقة مع سعي الشركة الحكومية العملاقة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في عملياتها.

ويوفر نظام الإنتاج المزدوج الطاقة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استغلال الطاقة الحرارية الزائدة الناجمة عن توليد الكهرباء في أغراض أخرى مثل التدفئة أو الأغراض الصناعية.

ووقعت أرامكو السعودية الاتفاقات مع ماروبيني كورب وجيه.جي.سي اليابانيتين والجميح للطاقة والمياه السعودية.

وستنتج المحطات بعد تشغيلها في 2016 نحو 900 ميجاوات من الكهرباء و1500 طن من البخار في الساعة لمنشآت أرامكو الصناعية في بقيق والحوية ورأس تنورة.

ولم تذكر أرامكو قيمة الاتفاقات لكنها قالت إنها ستملك 50 في المئة في المحطات التي ستبنيها وتديرها ماروبيني وجيه.جي.سي والجميح لمدة عشرين عاما.

وقال مصدر صناعي إن حصة ماروبيني ستبلغ 25 في المئة في المحطات الجديدة بينما ستبلغ حصة جيه.جي.سي 15 في المئة وحصة الجميح عشرة في المئة.