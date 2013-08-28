حزب الله يتأهب للضربة الأمريكية على سوريا

بيروت – (خاص) من هناء الرحيم

أعلنت مصادر قيادية في حزب الله أنّ الحزب وضع في جهوزية عالية ورفع مستوى استعداداته مع اقتراب البوارج الحربية الغربية ودخولها البحر المتوسط.

وأوضحت المصادر أنّ قيادة حزب الله تتابع عن كثب مجريات الموقف في ضوء قرار الدول الغربية المنفرد والذي تخطى مجلس الامن، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الرأي الكويتية.

وكشفت المصادر أنّ حزب الله "مهتم بمعرفة حدود التحرك الغربي وما إذا كان إعلان الحرب عنوانه ضربة تأديبية للنظام للسوري أو أنّ الامر سيذهب إلى ضربة لكسر التوازن".

وأكدت أنه في حال قررت الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربة عسكرية لتغليب طرف على طرف في سورية، فإن حزب الله لا يستطيع الوقوف مكتوفاً وهو يشاهد قلب خط الممانعة مهدداً بالسقوط، متوعدة بأن "أي رد فعل من حزب الله لن يكون لحرف الانظار عن الوضع في سورية، بل استنادا إلى المصير المشترك".

وتحدثت تلك المصادر عن أنّ "بعض الأطراف اللبنانية تنتظر ضربة غربية للنظام في سورية على أحر من الجمر متوهمة بأنّ تطوراً من هذا النوع من شأنه قلب الموازين في لبنان، لافتة إلى أنّ هذا الشيء بعيد المنال ومجرد وهم".

إلى ذلك، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري مرارته من "الموقف العربي تجاه التطورات السورية وما آلت اليه الامور وما ستحمله الايام المقبلة إذا ما تأكدت الضربة التي تحضر لسوريا".

على خط مواز رفع الامن العام اللبناني من جهوزيته على المعابر الحدودية لاستقبال النازحين من سوريا بعد الحديث عن ضربة غربية لسوريا، وقد بلغ عدد السوريين الذين دخلوا لبنان عبر المصنع خلال 24 ساعة الاخيرة 13684.