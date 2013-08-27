ميريام كلينك تطلق على حمارتها اسم فيروز

بيروت - يبدو أن العارضة اللبنانية ميريام كلينك التي استهلكت شاشات التلفزة أخبارها وجدت نفسها وقد انحسرت عنها الأضواء في ظل انشغال الرأي العام بالأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة، تخرج ببدعة جديدة وهي التي اعتادت إحداث صدمة من خلال تصريحات مستفزة تطلقها عبر الفيس بوك.

وكانت العارضة التي تارة تخبرنا أنها ضبطت شاباً وفتاة يمارسان الرذيلة في حديقتها، وتصف لنا فعل الفاحشة بصورة مبتذلة، وتارة أخرى تطالب بتقسيم لبنان هي التي كانت مرشحة للانتخابات النيابية.

ولأن ردود الفعل لم تكن كما تريد العارضة، فقد ادّعت أن حمارتها ضاعت وطلبت ممن يعرف عنها شيئاً أن يبلغها، ولم تتوان عن إخبارنا أنها أطلقت على الحمارة اسم "فيروز"، فهل يجوز الاستخفاف برمز فني كبير بسبب رغبة جامحة من العارضة بالشهرة؟