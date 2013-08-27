فحص العذرية شرط لدخول الطالبات مدارس إندونيسيا الثانوية

إندونيسيا - سيتعين على الطالبات اللواتي يردن الدخول إلى مدارس إحدى المدن الإندونيسية الخضوع لاختبارات لها علاقة بالمستوى العلمي، والثقافة مثل كثير من زميلاتهن حول العالم.. لكن أيضا هناك اختبار آخر لا علاقة له بالدراسة.

فقد ذكرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن مدينة على جزيرة سومطرة في اندونيسيا ستطلب من الطالبات الإناث اجتياز اختبار العذرية لدخول المدرسة الثانوية العليا في محاولة للحد من معدل "الأفعال الشائنة".

ونقلت وسائل إعلام عن محمد رصيد، المدير العام لوكالة التعليم في مدينة برابوموليه في مقاطعة سومطرة الجنوبية، قوله إن اختبار العذرية المقرر للعام الدراسي المقبل، سيكون ردا على النسبة المرتفعة لحوداث "الزنا" و "الدعارة".

ووفقا لشبكة "غلوبال بوست" فقد تقدم رصيد باقتراح لمجلس المدينة للحصول على الأموال اللازمة للاختبار من ميزانية المدينة عام 2014.

وقال رصيد "سواء كانت الفتاة تريد أن تبقى عذراء أم لا، فهذا جزء من حقوقها كامرأة، ولكن على الجانب الآخر، نحن لا نريد للطالبات أن يتورطن في الأفعال المشينة"، وفقا لصحيفة كومباس اليومية الاقتصادية.

ولفتت تقارير إلى ردود أفعال غاضبة من النساء، ولا سيما الناشطات.

وعلى حسابات تويتر وصفت العديد من الناشطات الإندونيسيات القرار بأنه "تشهير ضد المرأة"، قائلات إنه "يجب أيضا على الطلاب الذكور اجتياز اختبار العذرية."

والعذرية هي قضية حساسة في إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان في العالم. ومن المتوقع أن تظل البنات عذارى حتى الزواج، وفي كثير من الحالات، ولا سيما في المناطق الريفية، تعاد النساء إلى أسرهن من قبل أزواجهن إذا "لم ينزفن في ليلة الدخلة".