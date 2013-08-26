مانشستر سيتي قد يعود إلى سوق الانتقالات

مانشستر - ربما يعود مانشستر سيتي إلى إنفاق المزيد من الأموال في سوق الانتقالات بعدما أوضحت هزيمة مفاجئة 3-2 أمام كارديف سيتي أن الفريق يحتاج إلى إيجاد بديل مميز لثنائي الدفاع فينسن كومباني وماتيا ناستاسيتش.

وأنفق سيتي نحو 90 مليون جنيه استرليني لتدعيم الناحية الهجومية بضم خيسوس نافاس وفرناندينيو والفارو نجريدو وستيفن يوفيتيتش لكن عدم إبرام صفقات دفاعية كلفه الخسارة في ويلز يوم الأحد.

وافتقد سيتي جهود كومباني بسبب إصابته في الفخذ خلال الجولة الأولى أمام نيوكاسل يونايتد كما أنه لم يدفع بناستاسيتش بسبب معاناته من إصابة في الكاحل ليضطر الفريق إلى الاعتماد على ثنائي جديد في كارديف.

ورفض مانويل بليجريني مدرب سيتي إلقاء اللوم على جوليان ليسكوت الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح ناستاسيتش الموسم الماضي أو خابي جارسيا لاعب الوسط الذي عاد لشغل مركز قلب الدفاع وقال المدرب القادم من تشيلي إن المسؤولية جماعية.

ونقل موقع سيتي على الانترنت عن بليجريني قوله "لم أشاهد الهدف بعد لكن الجميع مسؤولون عن الدفاع في الركلات الثابتة. لا يهم من ارتكب الخطأ لكن دخول هدفين من ركلتين ركنيتين ليس بالأمر الهين."