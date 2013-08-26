كواليس لقاء الفنانين المصريين بالسفير السعودي

القاهرة ــ (خاص) من أحمد السماحي

استقبل السفير السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان بمقر السفارة الأحد 25 آب/أغسطس أعضاء نقابة السينمائيين والفنانين والموسيقيين المصريين .

وكشف الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة الممثلين لـ "إرم" كواليس اللقاء الذي جمع أعضاء النقابات الفنية الثلاثة وقال "اتصف اللقاء بالود والحب، والحديث عن التاريخ الطويل الذي يجمع بين مصر والسعودية في كافة المجالات"، وأضاف "سلمنا سعادة السفير أحمد بن عبد العزيز قطان برقيتي شكر وعرفان، الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والثانية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية للموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية تجاه مصر".

وتحدث الصريطي أن الوفد رفع باسم الاتحاد العام للمصريين في الخارج الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود على وقفة العز والشموخ بجانب جمهورية مصر العربية، وبين أن هذا الموقف كان داعما قويا لهم في الخارج، ووجدوا فيها ضالتهم في الوقت الراهن الذي تعيشه بلادهم، والتي تعد وقفه تاريخيه معهم ضد مخططات إرهابية تحاول تفرقتهم.

وأوضح الوفد أن الموقف العروبي والإسلامي للملك المفدى ليس بغريب على المملكة فهو استمرار لتاريخ طويل من الوحدة بين الشعبين والقيادتين السعودية والمصرية، واصفين خادم الحرمين الشريفين بالزعيم العربي الإسلامي الحكيم حيث كانت كلمته هي الفيصل في وقت عصيب تمر بها مصر وغيرت في الموقف الدولي تجاه مصر.

وأعرب قطان عن شكره لهذه المواقف الغير مستغربة من الشعب المصري الشقيق والمعروف عنه الوفاء والمحبة، وقال: "إن ما قام به خادم الحرمين الشريفين واجب يمليه عليه قبل كل شيء خلقه الإسلامي وعروبته، وهذه الأفعال تعودناها دائما منذ أن كان – رعاه الله - رئيساً للحرس الوطني، وأضاف معاليه أن هذا الموقف أتى في توقيت مميز، واصفاً مصر بالدولة الكبيرة ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليها"، وأضاف قطان: "إن شاء الله تعالى سوف تبقى مصر دائما وأبدا شامخة بشعبها وتاريخها وحضارتها"، وفي ختام اللقاء تسلم معاليه درعاً تذكارياً من أعضاء النقابة بهذه المناسبة.