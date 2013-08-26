جميلة اسماعيل: استقالة البرادعي أصابت حزب الدستور بالترنح

القاهرة – (خاص) محمد عبد الحميد

قالت جميلة اسماعيل عضو حزب الدستور، في لقائها ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية "دينا عبد الرحمن" أن البرادعي قدم استقالته من حزب الدستور فور تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، لافتة إلى أن بعض الأعضاء طالبوه بتجميد عضويته فقط.

وأضافت "عرفنا خبر مغادرة الدكتور البرادعي لمصر من وسائل الإعلام، وهذا أصابنا بالارتباك لكن يبقى بيننا والدكتور البرادعي الاحترام".

وطالبت جميلة وأعضاء حزب الدستور الدكتور البرادعي بتوضيح سبب استقالته، خاصة أنه كما يبدو أنه تعامل مع الأزمة كمسؤول دولي، لكن استقالة الدكتور البرادعي مثلت أزمة كبيرة بحزب الدستور، مؤكدة أن الحزب يحاول تجاوزها.

وأضافت جميلة، أن العديد من أعضاء حزب الدستور تعرضوا لإرهاب معنوي، وتم نشر أخبار مغرضة عن استقالات جماعية لأعضاء الحزب.

وأكدت أن الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك لا يعني فشل ثورة يناير، موضحة أن الثورة قامت من أجل مبادئ لابد أن نسعى لتحقيقها، ومن يفكر في إعادة عقارب الساعة للوراء وإنتاج النظام السابق، فهو واهم.