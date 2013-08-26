القدس العربي: سيناريو يوم القيامة في سوريا

تحدث صحيفة الشرق الأوسط عن الأزمة السورية وما وصلت إليها، خاصة بعد الهجوم الكيماوي الأخير في ريف دمشق "الغوطة الشرقية" وما صاحبه من ردود فعل داخلية وخارجية على الهجوم، واتهامات متبادلة بين النظام والمعارضة حول من يقف وراء الهجوم.

وقالت الصحيفة أن سياسات النظام السوري وتراخي الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الأزمة جعل الأمر يتحول إلى ساحة كبيرة مؤهلة لاستقبال سيناريو يوم قيامة عالمي، وأسردت أن تورط دولة عظمى مثل روسيا، ودولة إقليمية كبرى مثل إيران إلى جانب قوى مساندة لها في العراق ولبنان، منح النظام الحماية العسكرية والسياسية والإعلامية.

وأضافت الصحيفة "ما الذي كان سيمنع النظام السوري من استخدام الكيماوي في ريف دمشق بعد أن قام باستخدامه 27 مرة سابقة لم يرفّ لها جفن العالم، ولا أزعج سكينة المهدّد الأساسي به قبل عام تماماً: باراك اوباما".

وختمت أن موضوع التعامل مع الأسلحة الكيماوية السورية سيكون على طاولة بحث قادات 10 دول بينهما الأردن في اجتماع قادم، فما المنتظر من هذا الاجتماع؟!.