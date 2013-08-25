نخيل الإماراتية تسدد 197 مليون درهم لدائنيها

دبي - أعلنت شركة نخيل العقارية التي يوجد مقرها في دبي، أنها سددت فائدة وأرباح للدائنين الماليين بقيمة 197 مليون درهم إماراتي تماشياً مع متطلبات إعادة الهيكلة.

وقال متحدث باسم شركة نخيل العقارية في تصريح صحافي، أن الشركة لا تزال تركز على تلبية التزاماتها وفقاً للشروط المنصوص عليها لإعادة هيكلتها وخطة العمل المعدلة.

وأضاف أن شركة نخيل ستستمر في التزامها بالمساهمة في ازدهار ونمو قطاعي العقارات والسياحة في إمارة دبي، بما في ذلك خطة حكومتها التي تصبو نحو تطوير القطاع السياحي، ورفع التدفقات السياحية سنوياً للوصول الى /20/ مليون سائح بحلول عام 2020.