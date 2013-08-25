صحافيون فلسطينيون يعتصمون ضد الانتهاكات بحقهم

رام الله - اعتصم عشرات الصحافيين الفلسطينيين، الأحد، أمام مقر وزارة الداخلية الفلسطينية برام الله، احتجاجا على تكرار اعتداءات الأجهزة الأمنية عليهم، حيث كان آخر الإعتداءات الجمعة الماضية أثناء مسيرة نظمتها حماس برام الله.

وقررت نقابة الصحافيين مقاطعة فعاليات ونشاطات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لمدة أسبوع، وذلك احتجاجا على الأحداث التي جرت ظهر الجمعة الماضي، وماتخللها من اعتداء أفراد من الأمن على صحافيين خلال تغطيتهم لمسيرة منددة بأحداث مصر وسوريا.

وفي بيان صدر عن النقابة، طالبت وزير الداخلية بترجمة أقواله حول ضمان حرية العمل الصحافي إلى أفعال، وكف يد قوى الأمن عن الصحفايين ووسائل الإعلام، ومحاسبة عناصر الأمن التي تنفذ مثل هذه الاعتداءات.