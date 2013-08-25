اليونان لا تتوقع ربط أي مساعدات جديدة بشروط

أثينا- قال وزير مالية اليونان يانيس ستورناراس في تصريحات لصحيفة بروتو ثيما،الأحد، إن اليونان قد تحتاج إلى عشرة مليارات يورو دعما إضافيا من شركائها بمنطقة اليورو لكنها لا تتوقع ربط أي قرض بشروط.

وتواجه أثينا عجزا تمويليا بنحو 11 مليار يورو في العامين 2014-2015 بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي في النصف الأول من العام القادم وقد تعهد شركاؤها في منطقة اليورو بتقديم مزيد من الدعم إلى أن يصبح بمقدورها العودة إلى الأسواق لتدبير متطلباتها التمويلية.

وأضاف ستورناراس: "إذا احتاجت اليونان دعما إضافيا فسيكون بنحو عشرة مليارات يورو .. لا نتحدث عن إنقاذ جديد بل حزمة لدعم الاقتصاد بدون شروط تقشف جديدة".