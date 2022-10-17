نيمار يصل إسبانيا لمحاكمته في قضية انتقاله من سانتوس (فيديو)

سيمثل نيمار، مهاجم البرازيل وباريس سان جيرمان، بجانب ثمانية أشخاص آخرين أمام محكمة في برشلونة، اليوم الاثنين، بعد اتهامات بالاحتيال والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013.

وقال شاهد من "رويترز"، إن نيمار ووالده وصلا إلى إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين واستقلا سيارة باتجاه وسط مدينة برشلونة بعد أن قضى اللاعب بعض الوقت في توقيع تذكارات لأحد المشجعين في مطار المدينة.

ويسعى مدعون في إسبانيا إلى حكم بسجن نيمار لعامين وتغريمه عشرة ملايين يورو (9.8 مليون دولار) بجانب السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وتغريم النادي القطالوني 8.4 مليون يورو.