روزنامات 1996 تثير تفاعلا لتطابقها "الغريب" مع 2024

تحقق روزنامات العام 1996 رواجاً عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وتباع بأسعار تصل إلى أكثر من مئة دولار للواحدة منها، لكونها قابلة لإعادة الاستخدام هذا العام لتطابق أيامها مع روزنامة 2024.

ويتشارك عاما 2024 و1996 بكونهما كبيسين، أي أنهما يتألفان من 366 يوما، كما يبدأ كل منهما يوم الاثنين، بحسب موقع "تايم أند دايت" المتخصص.

وأوجه التشابه لا تنتهي عند هذا الحد، فكلّ من 1996 و 2024 يتضمنان دورة للألعاب الأولمبية الصيفية (1996 في أتلانتا و 2024 في باريس)، كما فيهما انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة.

وتشهد الشبكات الاجتماعية سيلاً من التعليقات والمنشورات المرتبطة بعام 1996، بما يشمل دعابات أو استعارات من عالم السينما، بينها ما يرتبط بفيلم "ميشن إيمباسبل" ("المهمة المستحيلة") بنسخته الأولى مع توم كروز. حتى أن بعض مستخدمي الإنترنت ينبشون في مقتنياتهم القديمة العائدة لذلك العام.

وعلى شبكة "إكس"، منشور تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة في الولايات المتحدة، يتطرق صاحبه إلى روزنامة عليها صورة الممثل جوناثان تايلور توماس، الذي شارك خلال مراهقته في مسلسل "هوم إمبروفمنت" الذي حقق نجاحاً كبيراً في الولايات المتحدة في التسعينيات.

وجاء في الحساب الذي يحمل اسم "سبايس مانكي اكس"، "لمعلوماتكم، إذا كان لديكم هذه الروزنامة من عام 1996 مع جوناثان تايلور توماس، فإن التواريخ تتطابق مع تواريخ عام 2024، لذا يمكنكم إعادة استخدامها".

على موقع "إيباي"، تباع الروزنامات من عام 1996 بأسعار تتراوح بين عشرين ومئة دولار.

وتباع روزنامة عليها صورة الممثلة باميلا أندرسون، التي كانت حينها في أوج نجوميتها خصوصاً بفضل تأديتها دور البطولة في مسلسل "باي واتش"، بسعر لا يقل عن 150 دولاراً على موقع التجارة الإلكترونية.

وسيتعين علينا الانتظار حتى عام 2052 لاستخدام الروزنامة نفسها مع التواريخ المتطابقة عينها مرة أخرى.