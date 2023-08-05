عقب الإعصار خانون.. الأمطار تُلحق دمارًا بوسط تايوان

هطلت أمطار غزيرة في أعقاب إعصار "خانون" على المناطق الجبلية في تايوان، اليوم السبت، ما تسبب في سيول وانهيارات أرضية أدت إلى إغلاق الطرق، وتقطع السبل بمئات الأشخاص.

وسقطت الأمطار على مقاطعة نانتو وسط تايوان بعد أن مرَّ إعصار "خانون" عبر شمال البلاد، الخميس، وأغرقت أمطار تجاوز منسوبها مترًا بلدة ريناي، ودمرت طُرقًا، وتسببت في انهيارات أرضية وطينية.