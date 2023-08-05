عقب الإعصار خانون.. الأمطار تُلحق دمارًا بوسط تايوان
هطلت أمطار غزيرة في أعقاب إعصار "خانون" على المناطق الجبلية في تايوان، اليوم السبت، ما تسبب في سيول وانهيارات أرضية أدت إلى إغلاق الطرق، وتقطع السبل بمئات الأشخاص.
وسقطت الأمطار على مقاطعة نانتو وسط تايوان بعد أن مرَّ إعصار "خانون" عبر شمال البلاد، الخميس، وأغرقت أمطار تجاوز منسوبها مترًا بلدة ريناي، ودمرت طُرقًا، وتسببت في انهيارات أرضية وطينية.
وأظهرت مقاطع مصورة نقلتها وسائل إعلام محلية محطة وقود في ريناي دفنتها الانهيارات الأرضية، بينما غمرت المياه أحد الطرق لتقطع طريق النقل الرئيس في المنطقة الجبلية.
وقالت الحكومة إن شخصين فُقدا، وأكثر من 460 شخصًا، أغلبهم في المناطق الجبلية، تقطعت بهم السبل.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن رئيس مقاطعة نانتو أوضح أن بعض الأشخاص تقطعت بهم السبل في الجبال، وحث الحكومة المركزية، والقوات المسلحة، على إرسال المساعدة في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة، هذا الأسبوع، لكن بمستويات منخفضة، بينما تواصل السلطات إصدار تحذيرات من احتمال حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية وسط وجنوب تايوان.