الصبّاح يطالب قصي خولي بـ"تخفيف غضبه"

طالب المنتج اللبناني صادق الصبّاح الفنان السوري قصي خولي أن يخفف من حدة خلافاته، بعد أنباء عن وجود خلاف بينه وبين الفنانة نادين نسيب نجيم.

جاء ذلك ردا من الصبّاح على التصريحات الأخيرة لخولي بشأن مسلسل "2024"، التي ألمح فيها إلى خلافات مع الفنانة "نجيم"، وطاقم عمل المسلسل.

ووجه الصبّاح رسالة، في لقاء مع قناة SBC، للفنان السوري، معلقا: "يخفف زعله شوي"، مشددا على أن قصي خولي يظل جزءا من عائلة الصباح، وهناك الكثير من الأعمال المشتركة بين الطرفين.

وقال عن انتقاله إلى شركة "إيغل فيلمز" بعد أعمال مع شركة الصباح: "قصي طلب مني بكل ود يعمل مشروع خارج شركة الصباح، وأنا كنت سعيدا"، وأضاف: "هو يهمه الحضور في موسم رمضان، ونحنا ما كنا جاهزين، وبعدين قصي يظل في قلب بيته".

وأكد الصباح أن قصي سيشارك في بطولة عمل مشترك من إنتاج شركته، يتألف من 6 حلقات، وسيتم تصويره في لبنان، لكنه سيعرض بعد موسم رمضان 2024 عبر "نتفلكس".

بدوره، علق منتج "إيغل فيلمز"، جمال سنان، على مشروعه القادم مع قصي خولي: "قصي نجم عربي منفتخر فيه، سيكون عملا مميزا برمضان، شي جديد قصي الو زمان ما عملو".