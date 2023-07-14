من فيلم شهير.. خطأ بالتصوير حوّله ليوناردو ديكابريو إلى مشهد عبقري
ليس غريبًا أن تحدث أخطاء أو هفوات خلال تصوير الأفلام والأعمال الدرامية، إذ إن ذلك شائع في عالم الفن، بسبب ظروف العمل والتصوير. لكن اللافت قدرة البعض على استغلال تلك الأخطاء لصالح المشهد والقصة.
ومن هذه الأخطاء، خطأ وقع خلال تصوير الفيلم الشهير "جانغو الحر"Django Unchained من بطولة النجمين ليوناردو ديكابريو وجيمي فوكس، وإخراج كوينتن تارانتينو، وأبدع ديكابريو باستثماره لصالح الفيلم.
وخلال استضافته على قناة "أي بي سي" في حينها، تحدث ليوناردو ديكابريو عن هذا الخطأ، مبينًا أنه أثناء تأديته المشهد، شاهد الدم وقد بدأ يغطي يده، في الوقت الذي ظهرت فيه الصدمة على وجوه زملائه من طاقم العمل، لكنه استمر رغم ذلك.
ففي المشهد المعني من فيلم "جانغو الحر"، والذي يلعب فيه ديكابريو دور تاجر عبيد، ينفعل بغضب وأثناء ضرب يده على الطاولة، يصيب عن طريق الخطأ كأسًا زجاجيًّا أمامه، ما يؤدي إلى جرح يده ونزيفها.
المشهد يبدو مألوفًا، إذ يراه المشاهد من ضمن أحداث الفيلم، فيظن أنه من ضمن السيناريو كذلك. لكن ما لا يعرفه المشاهد أن مشهد تلطخ يد ليوناردو ديكابريو بالدم، خلال نقاش حاد، وقيامه بتلطيخ وجه الممثلة كيري واشنطن (التي لعبت دور عبدة ديكابريو) لم يكن من ضمن الأحداث.
اختار ديكابريو، صاحب الأوسكار عن فيلم "العائد"، متابعة أداء المشهد بعد تلطخ يده بالدم، وجعله يبدو طبيعيًا ومن ضمن الأحداث، بل ونجح نجم هوليوود بالسيطرة على أعصابه، حيث لم يبدِ أي ردة فعل أو صدمة بعد جرح يده، واستمر كأنّ شيئًا لم يكن، مستغلًا نزيف يده لتأدية دوره بعبقرية.