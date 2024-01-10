المليارديرة الأغنى في بريطانيا.. كيف حققت ثروتها؟

دينيس كوتس، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة المراهنات الشهيرة "Bet365"، المرأة الأغنى في بريطانيا، حيث تقاضت 280 مليون دولار العام الماضي، رغم خسارة شركتها 76 مليون دولار.

تمكنت "كوتس" منذ انطلاق موقعها على الإنترنت مطلع الألفية، من اجتذاب أكثر من 90 مليون عميل من جميع أنحاء العالم، وقد حققت من خلالها إيرادات بقيمة 3.39 مليار جنيه إسترليني (4.3 مليار دولار) في عام 2023.

ووفق مجلة "Fortune"، حصلت كوتس على راتب ضخم مقابل عملها في عام 2023، إذ تشير وثائق إلى حصولها على مبلغ 220.6 مليون جنيه إسترليني (280 مليون دولار).

وحصلت دينيس على هذا المبلغ، رغم خسارة قسم الرياضة والألعاب الرئيس للشركة بمبلغ يزيد على 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في العام الماضي، ولكن رغم الخسائر، فإن مكافأة "كوتس" عن عام 2023 تمثل زيادة عما تلقته في 2022، والبالغ 271.7 مليون دولار.

ويبدو أن أرباح كوتس لم تتوقف عند هذا الحد، ففي مارس/آذار 2023، دفعت الشركة 100 مليون جنيه إسترليني (127.4 مليون دولار) من الأرباح.

وباعتبار دينيس المساهم الأكبر في الشركة - بحصة تبلغ 58.3% - حصلت على دفعة إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63.7 مليون دولار)، ليصل إجمالي حزمة التعويضات الخاصة بها إلى نحو 344 مليون دولار.

وعلى مدار العقد الماضي، تلقت "كوتس" ما يقارب من 1.5 مليار جنيه إسترليني من الرواتب والأرباح، بحسب ما كشفه مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

لكن رغم ذلك، قد تكون أيام كوتس ولت، إذ تتوقع "بلومبيرغ" أن تنخفض ثروتها بنسبة 40% (نحو 4 مليارات دولار) نتيجة لخسائر "Bet365".