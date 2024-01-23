بلقيس فتحي تثير الجدل بسبب إطلالتها الجريئة في باريس (فيديو وصور)
تعرضت الفنانة بلقيس لانتقادات من متابعين، بعد أن ظهرت في عرض أزياء في العاصمة باريس بفستان اعتبره كثيرون جريئاً.
وأطلت الفنانة اليمنية، خلال عرض دار الأزياء "شياباريلي"، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.
وظهرت بلقيس، أمام عدسات المصورين وجمهور تجمّع لمشاهدتها، مرتديةً فستانًا مخمليًا أسود، يكشف جزءاً من القسم العلوي لجسدها.
ونشرت بلقيس صوراً ومقاطع فيديو لإطلالتها الجديدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت مع تغطية وسائل الإعلام لحضورها أسبوع الموضة.
لكن بلقيس لم تسلم من الانتقادات، فقد تلقت ردوداً تنتقد فستانها بقدر ما تلقت إشادات من معجبيها، الذين أحبوا إطلالتها بالفستان وزخارفه، وتسريحتها بشعرها القصير.
وكتب شخص تحت اسم "عبدو": "أين العادات والتقاليد إنك تظهري بالشكل هدا".
فيما علق مغرد يدعى يوسف على إطلالة بلقيس، وقال: "الصراحة صرت أحترم الأجانب أكثر.. متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم".