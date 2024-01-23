بلقيس فتحي تثير الجدل بسبب إطلالتها الجريئة في باريس (فيديو وصور)

تعرضت الفنانة بلقيس لانتقادات من متابعين، بعد أن ظهرت في عرض أزياء في العاصمة باريس بفستان اعتبره كثيرون جريئاً.

وأطلت الفنانة اليمنية، خلال عرض دار الأزياء "شياباريلي"، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وظهرت بلقيس، أمام عدسات المصورين وجمهور تجمّع لمشاهدتها، مرتديةً فستانًا مخمليًا أسود، يكشف جزءاً من القسم العلوي لجسدها.