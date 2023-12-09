اليمن يستعرض 6 أفلام قصيرة في الأردن

تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع معهد "غوتة" في الأردن و"رم بكتشرز"، أفلامًا قصيرة من اليمن، يوم الأربعاء المقبل.

وستضم هذه الفعالية، وهي مبادرة من قاعدة الفنون اليمنية واليمانية، 6 أفلام قصيرة: