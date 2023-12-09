اليمن يستعرض 6 أفلام قصيرة في الأردن
تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع معهد "غوتة" في الأردن و"رم بكتشرز"، أفلامًا قصيرة من اليمن، يوم الأربعاء المقبل.
وستضم هذه الفعالية، وهي مبادرة من قاعدة الفنون اليمنية واليمانية، 6 أفلام قصيرة:
ما الذي أتى بك إلى هنا؟
يستكشف الفيلم موضوعات الهوية والانتماء من خلال "جامِع"، صياد صومالي هاجر بشكل غير متوقع من الصومال إلى عدن (اليمن) في سن مبكرة.
الطريق إلى الأجداث
يعكس الفيلم القصيدة الأصلية للشاعرة ميسون الأرياني بشكل بصري، ويحكي قصة مأساوية لامرأة يمنية اسمها "ليرا"، تفقد زوجها وتبحث عنه حتى تفقد بصرها. وتكتشف لاحقًا أنه مات في حادث، وبسبب شدة حزنها تموت بعد ذلك بوقت قصير، ويدفنها القرويون المحليون في نفس قبر زوجها.
ممكن
يتناول الفيلم قصة شقيقين يحاولان التعامل مع حزنهما بعد فقدان والدهما بمساعدة معالج نفسي في ظل التناقض بين الثقافة العربية والغربية، ويتساءلان ما إذا كان بإمكانهما إنقاذ علاقتهما المتوترة بالأصل.
في هذه البيئة غير المألوفة، يواجه الشقيقان بعضهما البعض، ويواجهان مشاعرهما وكل ما خفي. ويجب عليهما التواصل للعثور على طريق العودة لبعضهما البعض، أو المخاطرة بخسارة ثانية مفجعة.
عبر الأزقة
تدور أحداث الفيلم في محيط مدينة "إب" التاريخية القديمة، حيث يسود نقص في الخبز، وتعاني أسرة من القلق بسبب اقتراب وصول بعض الضيوف، فترسل ربة المنزل طفلها لشراء الخبز قبل الغداء. ولكن في أوانٍ قليلة تتحول هذه المهمة البسيطة إلى مغامرة رائعة.
يقدم الفيلم محادثات هادئة حول موضوعات: الخوف، والمصير، والإيمان، والأهم من ذلك يقدم قصة عن خيال الطفل، وفضوله، ودهشته.
عُزازة
تدور أحداث الفيلم حول حياة امرأة مسنّة تدعى "عزيزة"، المعروفة محليًا "عُزازة"، والتي تعيش في جبل صبر – معلم بارز في مدينة تعز اليمنية.
تشارك "عزازة" برؤيتها الثاقبة حول حياة النساء الصبريات كما كان في الماضي، والتطورات في المواقف تجاه تعليم الأطفال في مجتمعها في الحاضر.
شاقوص
فيلم وثائقي قصير يتناول موضوع التعايش والمحبة في أحد بيوت صنعاء.