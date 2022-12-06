الإمارات ترحب باتفاق الفرقاء السودانيين

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، بشأن استكمال المرحلة الانتقالية.

وكانت قوى سياسية سودانية قد وقعت مع المكون العسكري، أمس، على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "إن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية"، معربة عن "أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية".

وبحسب البيان، "ثمنت الوزارة جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان إلى الاستقرار والتنمية والازدهار".

وأشارت الوزارة إلى "حرص دولة الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان، بما يعزز استقراره وازدهاره ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء".

