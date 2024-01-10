السعودية تنشر بحثاً فريداً باللغة الإنكليزية يكشف أسرار المرأة العمارية
أصدرت مؤسسة ثقافية سعودية عريقة، بحثاً فريداً باللغة الإنكليزية، يكشف أسرار وجوانب من حياة المرأة العمارية، وهو لقب تلاشى إلى حد كبير في العصر الحديث، بعد أن حملته في الماضي بعض النساء الجميلات في السعودية والعالم العربي.
ويتيح البحث الجديد الذي أصدرته "دارة الملك عبدالعزيز"، وهي مؤسسة ثقافية معنية بتراث السعودية والجزيرة العربية، الاطلاع على الدور العسكري للمرأة البدوية في الجزيرة العربية، لاسيما الجميلات منهن اللاتي حملن لقب "العمارية".
وتنوع دور النساء العربيات في الماضي خلال مشاركتهن بالحروب، وكان يطلق على من تحضر المعارك منهن، على مقربة من المقاتلين، بالعمارية، حيث تجلس على ناقتها في "هودج" يحمل اسمة "عطفة"، بهدف تشجيع وتحفيز المقاتلين في ساحة القتال.
وفي العدد الجديد وهو الثاني من مجلة "الدارة" لدراسات شبه الجزيرة العربية (DJAP)، والتي تصدر مرتين سنويًّا عن الدارة بالتعاون مع دار (بريل) الهولندية، جاء عنوان البحث الثالث بعنوان "الدور العسكري للمرأة البدوية في الجزيرة العربية -العطفة والعمارية نموذجًا- في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين".
والبحث المنشور باللغة الإنكليزية للمرة الأولى، من تأليف الدكتور خليف الشمري، ويدرس البحث أحد الأدوار المهمة في التاريخ العسكري للمرأة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
ويقول القائمون على الدارة، إن البحث اهتم بالتحليل اللغوي والتاريخي للعطفة والعمارية والتمييز بينهما والشروط التي يجب توافرها في الفارسة الشابة المختارة لتكون عطفة أو عمارية.
وأورد البحث أسماء بعض هؤلاء النساء اللاتي شاركن في حروب القبائل والهجمات والمعارك الكبرى، وانتماءاتهن القبلية ضمن صفوف جيوش دول الجزيرة العربية وإماراتها قبل أن تختفي تلك الظاهرة فيما بعد بين القبائل، ومنهن: جميلة بنت ابن هذال، سكر بنت الحميدي الهذال، عبطا بنت بنية الجربا، حصة بنت الحميدي الهذال، وغيرهن.
ونشرت الدارة بحث خليف الشمري الذي يعد من الباحثين السعوديين المتخصصين في التاريخ السعودي، أول مرة في عددها الرابع، عام 2022، باللغة العربية، قبل أن تنشره حديثاً باللغة الإنكليزية ليتاح لمختصين من دول غير عربية الاطلاع عليه.
واعتمد الباحث في دراسته البحثية على المصادر المعاصرة والدراسات الحديثة ومراجع مختلفة، من أبرزها رحلات المستشرقين الذين زاروا المنطقة، وكتبوا عن حياة الصحراء، بجانب الدراسات التاريخية الحديثة، والدراسات الأنثربولوجية، وبعض الرواة الذين نقلوا رواياتهم من أشخاص معاصرين، بجانب ما ورد في الشعر.
ويوضح الشمري في بحثه أنه من عادات العرب المعروفة في حروبهم مشاركة المرأة في المواقع الحربية الكبرى بين القبائل، وأدوارها التي تقوم بها في تلك الحروب متعددة، ومنها أنها مسؤولة عن معالجة المصابين والجرحى وتضميد جراحهم، والإشراف على الأسرى في المواقع التي تشترك بها، وتوفير ماء الشرب للمقاتلين، وإعداد الطعام لهم، بجانب مدح الفرسان وإثارة حماستهم للدفاع والقتال والاستبسال، وذم وشجب وتشهير الفارين والمختبئين، والتقليل من شأنهم.
ووفق البحث، فقد تعددت الشروط والمقاييس التي لابد أن تتحلى بها الفتاة لتكون جديرة بأن تمتلك لقب "العطفة" أو "العمارية"، ومن أهمها الحسب والنسب، وأن تكون الفتاة ذات حسن، وجمال فاتن، إلى درجة أن يقع الخصوم في غرامها قبل الفرسان المدافعين عنها.
كما تتضمن شروط اختيار العمارية أن يكون لها ضفائر أو جدائل طويلة، فالشعر الطويل صفة من صفات الجمال عند البدو. وكذلك الشجاعة والجرأة، وإدرك خطورة مشاركتها، وأنها معرضة للهجوم، ومعرضة بدرجة كبيرة للقتل، فلا يجوز لها الرجوع ولا الفرار.
كما تعرف العماريات بإجادة فن الحداء، أو ما يسمى حداء الحوارب، لذا أطلق عليها مسمى الحداءة، فتغني العمارّية بصوت جميل، وتُطلق الأهازيج الحماسية مصحوبة بالزغاريد، فيكون وقعها على نفسيات المحاربين ومعنوياتهم وقع السحر، وتكون ذات صوت قوي وجهوري مسموع، ونَفُسها طويل، ليصل صوتها مسامع الفرسان.