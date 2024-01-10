السعودية تنشر بحثاً فريداً باللغة الإنكليزية يكشف أسرار المرأة العمارية

أصدرت مؤسسة ثقافية سعودية عريقة، بحثاً فريداً باللغة الإنكليزية، يكشف أسرار وجوانب من حياة المرأة العمارية، وهو لقب تلاشى إلى حد كبير في العصر الحديث، بعد أن حملته في الماضي بعض النساء الجميلات في السعودية والعالم العربي.

ويتيح البحث الجديد الذي أصدرته "دارة الملك عبدالعزيز"، وهي مؤسسة ثقافية معنية بتراث السعودية والجزيرة العربية، الاطلاع على الدور العسكري للمرأة البدوية في الجزيرة العربية، لاسيما الجميلات منهن اللاتي حملن لقب "العمارية".

وتنوع دور النساء العربيات في الماضي خلال مشاركتهن بالحروب، وكان يطلق على من تحضر المعارك منهن، على مقربة من المقاتلين، بالعمارية، حيث تجلس على ناقتها في "هودج" يحمل اسمة "عطفة"، بهدف تشجيع وتحفيز المقاتلين في ساحة القتال.

وفي العدد الجديد وهو الثاني من مجلة "الدارة" لدراسات شبه الجزيرة العربية (DJAP)، والتي تصدر مرتين سنويًّا عن الدارة بالتعاون مع دار (بريل) الهولندية، جاء عنوان البحث الثالث بعنوان "الدور العسكري للمرأة البدوية في الجزيرة العربية -العطفة والعمارية نموذجًا- في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين".

والبحث المنشور باللغة الإنكليزية للمرة الأولى، من تأليف الدكتور خليف الشمري، ويدرس البحث أحد الأدوار المهمة في التاريخ العسكري للمرأة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.

ويقول القائمون على الدارة، إن البحث اهتم بالتحليل اللغوي والتاريخي للعطفة والعمارية والتمييز بينهما والشروط التي يجب توافرها في الفارسة الشابة المختارة لتكون عطفة أو عمارية.

وأورد البحث أسماء بعض هؤلاء النساء اللاتي شاركن في حروب القبائل والهجمات والمعارك الكبرى، وانتماءاتهن القبلية ضمن صفوف جيوش دول الجزيرة العربية وإماراتها قبل أن تختفي تلك الظاهرة فيما بعد بين القبائل، ومنهن: جميلة بنت ابن هذال، سكر بنت الحميدي الهذال، عبطا بنت بنية الجربا، حصة بنت الحميدي الهذال، وغيرهن.