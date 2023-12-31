الغارديان: العلاقات بين روسيا وإسرائيل في أدنى مستوياتها
قال تقرير لصحيفة "الغارديان" إن العلاقات بين روسيا وإسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، يبدو أن موقف روسيا المؤيد للفلسطينيين أدى إلى تأجيج التوترات وتسليط الضوء على التحول في العلاقات بين البلدين، التي بدأت فعليًا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المتخصصة في السياسة الخارجية الروسية، الدكتورة فيرا ميشلين شابير، من جامعة كينغز كوليدج في لندن، قولها إن "الروايات المتناقضة التي نشرتها إسرائيل وروسيا بعد المكالمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 10 ديسمبر/كانون الأول، أعطت نظرة ثاقبة على العلاقة المتوترة".
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو قال في بيان إنه تحدث مع بوتين وأعرب عن استيائه من "المواقف المناهضة لإسرائيل" التي اتخذها مبعوثو موسكو في الأمم المتحدة، كما أعرب عن "الرفض الشديد" لتعاون روسيا "الخطير" مع حليفتها إيران.
في حين سلط الكرملين الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة"، وقال بوتين إن "الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس يجب ألا يؤدي إلى "مثل هذه العواقب الوخيمة على السكان المدنيين"، وفق الصحيفة.
وأضاف التقرير أن نهاية الوفاق المعقد بين روسيا وإسرائيل سلط الضوء على تحول عالمي أكبر، كان يحدث في موقف الكرملين بشأن الشرق الأوسط، منذ أن شن بوتين حربه في أوكرانيا.
ونقلت "الغارديان" عن الدبلوماسي الروسي السابق في طهران، نيكولاي كوزانوف، قوله: "أدركت روسيا بسرعة أن العلاقات مع الغرب تضررت منذ فترة طويلة".
وأضاف كوزانوف أنه "بعد بداية الحرب، بدأت موسكو تبحث عن طرق لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع الدول العربية، مع التقارب أيضًا مع إيران، التي كانت تقدم قذائف مدفعية وطائرات بدون طيار وصواريخ لجهود الحرب الروسية".
وأشار التقرير إلى زيارة بوتين الأخيرة إلى الشرق الأوسط، والتي دلت بشكل واضح على أن روسيا شكلت تحالفات فعالة جديدة تحول دون عزلة الاتحاد الروسي.
وخلص التقرير إلى أن العلاقة بين روسيا وإسرائيل لم تأخذ أبدًا شكل التحالف، لكنها كانت تسير وفق تفاهمات استراتيجية تخدم الطرفين وتحافظ على مصالحهما، ويبدو الآن، ولخدمة حرب روسيا في أوكرانيا، فإن العلاقة مع إيران تتقدم على التفاهمات مع إسرائيل.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية