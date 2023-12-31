الغارديان: العلاقات بين روسيا وإسرائيل في أدنى مستوياتها

قال تقرير لصحيفة "الغارديان" إن العلاقات بين روسيا وإسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يبدو أن موقف روسيا المؤيد للفلسطينيين أدى إلى تأجيج التوترات وتسليط الضوء على التحول في العلاقات بين البلدين، التي بدأت فعليًا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المتخصصة في السياسة الخارجية الروسية، الدكتورة فيرا ميشلين شابير، من جامعة كينغز كوليدج في لندن، قولها إن "الروايات المتناقضة التي نشرتها إسرائيل وروسيا بعد المكالمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 10 ديسمبر/كانون الأول، أعطت نظرة ثاقبة على العلاقة المتوترة".

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو قال في بيان إنه تحدث مع بوتين وأعرب عن استيائه من "المواقف المناهضة لإسرائيل" التي اتخذها مبعوثو موسكو في الأمم المتحدة، كما أعرب عن "الرفض الشديد" لتعاون روسيا "الخطير" مع حليفتها إيران.