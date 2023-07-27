رسميا.. إلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت في مصر

أعلنت الشركة المنظمة للحفل Live Nation يوم الأربعاء، إلغاء الحفل الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة أمام الأهرامات في مصر، والذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية.

وصرح مغني الراب، خلال الأيام الماضية، أنه سيكشف عن ألبومه الجديد "يوتيوبيا" في حفله بحدث سيتم عرضه بشكل مباشر أمام الجمهور.

ولكن الشركة قالت في بيانها: "نأسف لإبلاغكم بإلغاء العرض، الذي كان من المقرر إقامته في 28 يوليو/ تموز في منطقة أهرامات الجيزة في مصر، لسوء الحظ، على الرغم من الجهود الجبارة، أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامة العرض في الصحراء".

وأضافت: "نحن نفهم أن هذا مخيب للآمال، وليست هذه النتيجة التي يرغب فيها أي منا"، وتابعت: "سيتم إرجاع قيمة التذاكر، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء، ونقدر تفهمكم للأمر".

وتابعت: "نحن لا نزال ملتزمين بتقديم عروض استثنائية للجماهير، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة للقيام بذلك في المستقبل".