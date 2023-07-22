بتعاون عُماني.. السعودية تضبط كمية هائلة من المخدرات في شحنة حلوى ومكسرات

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع سلطات سلطنة عُمان، من إحباط تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي عن إحباط محاولة تهريب (6,072,291) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر".

وأوضح أن المخدرات التي كانت مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، ضبطت بالتعاون مع الجهاز النظير في سلطنة عُمان.