روسيا تنتقم لتدمير جسر القرم (تغطية مباشرة)

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع القول إنها أصابت "جميع الأهداف المحددة" في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة صباح اليوم الاثنين.
كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء مما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة".
توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بأن الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدًا"، بعدما نفّذت القوات الروسية ضربات صاروخية انتقامية على أنحاء أوكرانيا.
وقال بوتين في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لم يكن من الممكن ترك (الهجمات الأوكرانية) تمر من دون رد. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدًا ومتناسبًا مع مستوى التهديد".
أعرب مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "صدمته العميقة" حيال الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى الاثنين.
وقال على تويتر: "لا مكان لهذا النوع من الأعمال في القرن الـ21. أدينها بأشد العبارات". وتابع: "نقف إلى جانب أوكرانيا. المزيد من الدعم العسكري في طريقه من الاتحاد الأوروبي"، في إشارة على ما يبدو إلى حزمة تمويل عسكري جديدة يستعد التكتل للاتفاق عليها.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها على جميع أنحاء أوكرانيا الإثنين، مشيرًا إلى استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.
وقال زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "يريدون بث الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة"، مضيفًا أن ضربات بواسطة "عشرات الصواريخ" وطائرات مسيرة إيرانية من نوع "شاهد" استهدفت جميع انحاء أوكرانيا ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وسومي وخاركيف وجيتومير.
وقال في شريط فيديو تم تصويره في الخارج بوسط كييف إن "انقطاعًا موقتا في التيار الكهربائي ممكن، لكن لن يكون هناك انقطاع في ثقتنا بالنصر".
وأضاف أن "العدو يريدنا أن نخاف وأن يفر الناس لكن لا يمكننا المضي إلا إلى الأمام وسنظهر ذلك في ساحة المعركة" داعيًا الأوكرانيين إلى البقاء في ملاجئهم.
اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الاثنين أن الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى "غير مقبولة".
وقال على تويتر "إنها تعبير عن ضعف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لا قوته"، مضيفا أنه اتصل بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا.
دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إلى وقف التصعيد في أوكرانيا بعد أن هزت انفجارات عدة مدن منها كييف فيما يبدو أنه ضربات انتقامية روسية عقب انفجار على جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية "نأمل في وقف التصعيد قريبا".
قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني إن قواته أسقطت 41 صاروخًا على الأقل أطلقتها روسيا على أوكرانيا صباح اليوم الاثنين.
وكتب يقول على تويتر: "هذا الصباح أُطلق 75 صاروخا، حيد دفاعنا الجوي 41 منها".
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت بلاده اليوم الاثنين تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين "إرهابي يتحدث بالصواريخ".
وأضاف على تويتر "تعرضت أوكرانيا لعدة ضربات صاروخية. أسلوب بوتين الوحيد هو الإرهاب في المدن الأوكرانية المسالمة، لكنه لن يكسر أوكرانيا. وهذا أيضا رده على كل الساعين إلى التهدئة الذين يريدون التحدث معه عن السلام. بوتين إرهابي يتحدث بالصواريخ ".
أفادت الشرطة الأوكرانية بأن 10 أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف.
Big Breaking— UkraineNews (@Ukraine66251776) October 10, 2022
Russian Missile Strikes Reported In Central #Kiev. Clouds Of Black Smoke Can Be Seen Rising From Buildings#Zelensky Office may have been hit (unconfirmed)#Russia Fired 10 Missiles At #Mykolaiv
12 missiles at #Zaporizhzhia
5 missiles at #Kiev centre pic.twitter.com/HYcMSmdXmw