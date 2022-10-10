روسيا تنتقم لتدمير جسر القرم (تغطية مباشرة)



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها على جميع أنحاء أوكرانيا الإثنين، مشيرًا إلى استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "يريدون بث الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة"، مضيفًا أن ضربات بواسطة "عشرات الصواريخ" وطائرات مسيرة إيرانية من نوع "شاهد" استهدفت جميع انحاء أوكرانيا ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وسومي وخاركيف وجيتومير.

وقال في شريط فيديو تم تصويره في الخارج بوسط كييف إن "انقطاعًا موقتا في التيار الكهربائي ممكن، لكن لن يكون هناك انقطاع في ثقتنا بالنصر".

وأضاف أن "العدو يريدنا أن نخاف وأن يفر الناس لكن لا يمكننا المضي إلا إلى الأمام وسنظهر ذلك في ساحة المعركة" داعيًا الأوكرانيين إلى البقاء في ملاجئهم.