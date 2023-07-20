الشركة المنظمة لـ"بيلبورد": حفل ترافيس سكوت في مصر سيقام في موعده

دحضت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت "Live Nation" ما أشيع عن إلغاء عرض نجم الراب الأمريكي في مصر.

وقالت الشركة في تصريحات لموقع "بيلبورد": "لم تطرأ أي تغييرات على عرض ترافيس سكوت في مصر. أي تقارير على عكس ذلك كاذبة. لا يسعنا الانتظار للاحتفال معكم في مصر!".

وكانت حالة من التخبط قد سادت المشهد الفني في مصر عقب أنباء عن قرار نقابة المهن الموسيقية إلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر، بدعوى مخالفته العادات والتقاليد المصرية.

بدورها، صرحت الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة لـ"ET بالعربي"، بأن "مسؤولي وزارة الثقافة أبلغوهم بأن الحفل لن يُقام لعدم اكتمال التصاريح الأمنية".

كما أكد مصدر بجهاز المصنفات على الرقابة الفنية لـ"ET بالعربي" أنّ الحفل لن يُقام فى مصر نهائيًا، رافضًا الإفصاح عن الأسباب.

فيما نفى محمد سراج، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة "Ticketsmarche" إلغاء الحفل، وذلك في تصريحات إذاعية، مشددا على أن حفل ترافيس سكوت سيقام بموعده وهو يوم 28 يوليو الجاري، وأنه سيكون من أكبر الحفلات في منطقة الأهرامات، لأن "ترافيس سكوت فنان كبير وله جمهور كبير من الشباب"، وفق قوله.

وتأتي حالة الجدل في مصر بشأن حفل مغني الراب، بعد اتهام "سكوت" بممارسة "طقوس شيطانية" في حفلاته، بحسب ناشطين.