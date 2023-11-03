محكمة نيجيرية تعاقب 8 رجال رقصوا بثياب "نسائية"

أصدرت محكمة شرعية في شمال نيجيريا حكمًا على ثمانية رجال بالجلد 10 جلدات بتهمة ارتداء ملابس مغايرة لما هو متداول ومخالفة للشريعة الإسلامية، وفقا لوثائق المحكمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد حكمت المحكمة الواقعة في كانو، أكبر مدينة في شمال البلاد، على هؤلاء الرجال بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يدفعوا مبلغ 10000 نيرة نيجيرية (حوالي 12 يورو).

ووفقا للمصدر ذاته، فقد "تم القبض على المتهمين في حفل زفاف وهم يرتدون ملابس نسائية ويرقصون بشكل مغر بين أفراد من الجنس الآخر، وهو ما يعتبر غير أخلاقي في الأعراف والثقافة الإسلامية"، فيما اعترف الرجال بالذنب وطلبوا من القاضي تميم ساني هوساوا تخفيف الحكم.

وهذه الإدانة الثانية بتهمة "ارتداء ملابس منافية للشريعة" في هذه المدينة الشمالية منذ عام 2004، عندما حكم على شاب مخنث بالسجن لمدة عام؛ لأنه عاش متنكرا بزي امرأة بين النساء.