من هو الفنان الإيراني إحسان دريادل الذي اعتقلته الشرطة؟

أثار نجم البوب الإيراني إحسان دريادل، الجدل، بعد إلقاء القبض عليه بسبب "تحد أخلاقي"، وفق ما أعلنته الشرطة.

وحجبت السلطات في إيران جميع حسابات مغني البوب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء استدعاء مغني البوب وتعليق حساباته بعد أيام قليلة من طرح جزء من فيديو كليب جديد له بعنوان "بيت"، تظهر فيه بضع نساء دون الحجاب الإلزامي.

فمن هو الشاب "دريادل"، الذي استدعته السلطات القضائية؟