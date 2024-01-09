من هو الفنان الإيراني إحسان دريادل الذي اعتقلته الشرطة؟
أثار نجم البوب الإيراني إحسان دريادل، الجدل، بعد إلقاء القبض عليه بسبب "تحد أخلاقي"، وفق ما أعلنته الشرطة.
وحجبت السلطات في إيران جميع حسابات مغني البوب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء استدعاء مغني البوب وتعليق حساباته بعد أيام قليلة من طرح جزء من فيديو كليب جديد له بعنوان "بيت"، تظهر فيه بضع نساء دون الحجاب الإلزامي.
فمن هو الشاب "دريادل"، الذي استدعته السلطات القضائية؟
ولد الفنان إحسان دريادل في عام 1991 في العاصمة طهران، وأبدى منذ صغره اهتمامًا خاصًّا بالغناء والتلحين والشعر.
برع داريادل في مجال البوب؛ ما جعله من أبرز مغني هذا النمط في إيران. وأصدر أغنيته الأولى "ماهي" في عام 2018، والتي شارك في تلحينها مع الملحن البارز مصطفى مومني، إلا أن الأغنية لم تلق الرواج المطلوب.
بعد ذلك، توالت أغاني دريادل، وأصدر "دردونه"، و"دنباله دار"، و"دل تلخی"، لكن أيًّا من هذه الأغاني لم يحظ بالشهرة المطلوبة. وفي عام 2019 أطلق أغنيته "كوجمون"، والتي تسببت بشهرته، وحظي بفضلها بشعبية وجماهيرية واسعة، وأصبح أحد أبرز وجوه الغناء في إيران.
وقبل حجب حسابه في "إنستغرام"، كان يتابع إحسان دريادل ما لا يقلّ عن 720 ألف شخص.
ورغم مشاركة مغني البوب جمهوره بالعديد من تفاصيل حياته ونشاطاته الفنية، فإنه ظل متكتمًا على حياته الخاصة. لكن وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ لإحسان دريادل أخا وأختا، ولم يتزوج حتى اللحظة.