من هو الفنان السوداني الراحل محمد ميرغني؟

غيب الموت اليوم الثلاثاء، الفنان السوداني ميرغني محمد بن عوف مجذوب، المعروف بمحمد ميرغني، بمدينة ود مدني في ولاية الجزيرة وسط البلاد عن عمر ناهز 78 عامًا.

وقبل رحيله، نقل الفنان محمد ميرغني إلى المستشفى العسكري بمدينة ود مدني، إذ تم إدخاله إلى العناية المركزة.

ولد الفنان محمد ميرغني بحي السيد المكي بمدينة أم درمان في العام 1945، وبدأ دراسته الأولية بمدرسة شيخ أمين جوار سينما الوطنية بالخرطوم بحري، وأكمل تعليمه بمدارس الأحفاد بأم درمان ومعهد التربية بمدينة شندي في شمال السودان، إذ مارس مهنة التدريس وتردد على عدد من المدارس حتى بلوغه سن التقاعد العام 2008.

وللراحل عدد من الأغنيات الشهيرة التي لايزال يرددها جيل بعد الآخر، أبرزها "أنا والأشواق" للشاعر السر دوليب وهي من أوائل أغنياته الخاصة، التي تم من خلالها إجازة صوته في العام 1965، في الإذاعة السودانية.

ولمحمد ميرغني أكثر من 200 أغنية خاصة لشعراء معروفين أبرزهم إسماعيل حسن، التيجاني الحاج موسى، السر قدور، صلاح محمد إبراهيم، مصطفى سند والسر دوليب وغيرهم.