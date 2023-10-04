خالد زكي: "إذا أفلست سأغلق الباب على نفسي"

نفى الممثل المصري خالد زكي، الأنباء المتداولة، بشأن إفلاسه وعدم قدرته على تأمين نفسه، مؤكدًا أن هذه الشائعة هدفها "الترند والدولارات"، وفق تعبيره.

وقال "زكي"، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إنه لو حدث وأفلس، فسيغلق الباب على نفسه وسيأكل "فول وطعمية"، معلقًا: "الرزق ربنا هو اللي بيقسمه، فأنا بترك كل حياتي وخطواتي لله سبحانه وتعالى".

وأضاف: "أنا شايف إنه غلط من الناحية العملية، أن اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولم أؤمّن أولادي ماديًّا حتى هذه اللحظة".

وأكد الممثل المصري أن "التمثيل" هو مصدر رزقه الوحيد، وأنه يعيش أحيانًا قلقًا على أولاده، مخافة أن يحتاجوا، لافتًا إلى أنه "لا يطلب من الله سوى أن يظل واقفًا على قدميه حتى آخر يوم في حياته، ولا يحتاج أحدًا سواء أكان ماديًّا أم معنويًّا".