الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ينوي التقاعد

نيويورك - أعلن ستيف بالمر الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت بشكل مفاجيء الجمعة، اعتزامه التقاعد لإنهاء فترة رئاسة مثيرة للجدل لاكبر شركة للبرمجيات، مما دفع سهم مايكرسوفت للصعود 7.1 بالمئة.

وكان بالمر (57 عاماً) قد تولى المنصب من بيل جيتس في يناير/كانون الثاني 2000، لكن وول ستريت ووادي السليكون شككا في إدارته على مدى هذه الفترة، إذ تعثر سهم الشركة واشترت أبل وجوجل وحدة الحاسب الآلي الشخصي مع الاتجاه إلى الحواسب الآلية المحمولة.

ويأتي قرار بالمر ترك الشركة بعد شراء نشطاء حصة صغيرة في الشركة، وبدأوا يسببون مشاكل مطالبين بتغيير في الاستراتيجيات، وخطة واضحة لخلافة الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال بالمر في بيان: "خططي الأولية للتقاعد كانت ستظهر في منتصف الوقت الذي تتحول فيه شركتنا إلى شركة للاجهزة والخدمات... نحن نحتاج إلى رئيس تنفيذي يكون هنا لفترة أطول ليشرف على هذا الاتجاه الجديد."

وواجه بالمر انتقادات لبعض الوقت لكن قرار استقالته فاجأ المحللين، وسيتقاعد بالمر خلال 12 شهرا فور اختيار لجنة خاصة لرئيس تنفيذي جديد.