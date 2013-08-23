نمو قوي للاقتصاد الألماني في الربع الثاني بفضل الطلب المحلي

برلين - ساعد الطلب المحلي القوي على ازدهار الاقتصاد الألماني على نطاق واسع في الفترة من ابريل/ نيسان إلى يونيو /حزيران ليسجل أكبر اقتصاد في أوروبا أقوى نمو فصلي له في أكثر من عام ويشيع التفاؤل بأدائه في عام 2013 بأكمله.

وأكدت البيانات المعدلة من مكتب الإحصاء الاتحادي تقديرات أولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع السابق و0.9 بالمئة مقارنة بمستواه قبل عام.

وساهم الطلب المحلي بنصف نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بينما أضاف إنفاق قطاع الإنشاءات 0.3 نقطة مئوية والتجارة الخارجية 0.2 نقطة مئوية. وكانت المخزونات هي العامل السلبي الوحيد إذ خصمت 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.